Joãozinho e a derrota com o Sporting: «Tentamos jogar contra qualquer um»

O Estoril perdeu, este domingo, diante do Sporting (3-0) em Alvalade, para a 23.ª jornada da Liga Bwin. Em declarações na flash interview da Sport TV, o capitão Joãozinho lamentou a expulsão de Raúl Silva e elogiou a postura da equipa, mostrando confiança para o futuro."Acho que houve duas partes. Até ao golo sofrido, o Sporting não tinha criado perigo e nós também não. O jogo estava bem controlado e o plano estava a resultar bem. Mas houve a infelicidade de sofrer perto do intervalo. O Sporting não estava a criar nada de especial. É claro que depois da expulsão ficou mais complicado. Já é difícil de jogar 11 contra 11 com o Sporting. Antes da expulsão, o Estoril esteve muito bem e em condições de disputar o jogo até o final", garantiu Joãozinho."Acho que [o cartão vermelho] foi determinante ao tirar-nos completamente do encontro. Com 1-0 no marcador, a jogar onze contra onze, tudo é possível. A nossa maneira de jogar implica subir ao ataque com qualidade. O jogo ficou a favor do Sporting depois", lamentou o lateral de 32 anos."O aspecto positivo é que a equipa tenta jogar com quem quer que seja. O Estoril joga bom futebol, passamos por um período complicado por causa da Covid-19, que felizmente foi bem ultrapassado. Estamos com 30 pontos e agora é trabalhar. Esta equipa tem uma alma muito grande e a união desse gurpo é espetacular", rematou.