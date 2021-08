Joãozinho e o grande golo que marcou ao P. Ferreira: «Chutei com o meu pior pé»

Joãozinho esteve em destaque no triunfo do Estoril frente ao Paços de Ferreira, por 3-1, ao apontar um grande golo, que selou o resultado final. Após o encontro, o capitão dos canarinhos preferiu destacar o trabalho da equipa em detrimento da sua exibição, que lhe valeu o prémio de melhor em campo.





"A vitória é mais importante que este troféu. Penso que fomos a melhor equipa em campo. Sofremos o golo contra a corrente do jogo, quando estávamos por cima do jogo. O Paços de Ferreira conseguiu fazer um golo, mas nós não baixamos os braços, fomos sempre em busca do resultado e este é o apanágio desta equipa já desde o ano passado. Ir atrás do resultado quando é necessário. Jogando com esta qualidade, vai ser mais fácil conquistarmos mais pontos no futuro", começou por referir, na flash-interview, à Sport TV, para depois comentar o golo que marcou."Chutei com o meu pior pé, mas vi o guarda-redes adiantado e tentei colocar a bola. Felizmente saiu um grande golo. Penso que já o merecia há mais tempo. No ano passado, estive perto de marcar, mas os guarda-redes fizeram grandes defesas. Hoje consegui fazer um grande golo e quero dedicar este golo à minha mulher, aos meus filhos e aos meus pais porque são o meu grande suporte para tudo", finalizou.