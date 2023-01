Joãozinho é o mais amuado

“Ele quando vir isto vai-me mandar mensagem”







Este ano vivenciamos grandes momentos, atingimos objetivos e ainda tivemos tempo para muita diversão pic.twitter.com/Q8eRXHqhKB — Estoril Praia SAD (@estorilpraiasad) December 31, 2022

A SAD do Estoril partilhou um episódio de final de ano da série 'Aos 3 é de vez', com os jogadores Joãozinho e Francisco Geraldes a revelarem 'os mais' do plantel em 2022. Num vídeo animado, com os craques a mostrarem ser bons comunicadores, os adeptos ficaram a saber, por exemplo, que Joãozinho é o jogador do plantel que mais amua. O capitão não concorda e apontou Rui Fonte (agora no Famalicão) mas Geraldes garantiu que é mesmo o lateral o mais amuado, além de ser também quem "demora mais tempo a arranjar-se". Tiago Gouveia é considerado o elemento com "maior pancada" e Tiago Santos parece que é o quem passa mais tempo sem "cheirar a bola nos meiinhos". Os jogadores saudaram o regresso de Gamboa, um dos lideres do balneário.