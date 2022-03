Joãozinho: «Golo do Rafa demonstra a inexperiência dos nossos jogadores»

Joãozinho considerou que o Estoril fez um "bom jogo", apesar da derrota diante do Benfica, no Estádio da Luz. O capitão dos canarinhos lamentou o erro no golo de Rafa e falou em inexperiência de alguns jogadores."Foi um bom jogo da nossa forte na casa do Benfica, que está nos quartos de final da Liga dos Campeões. Tivemos as primeiras grandes ocasiões de golo e penso que se tivéssemos marcado, o jogo poderia ser diferente. O golo do Rafa é claramente um erro nosso, nunca um canto a nosso favor pode resultar naquela situação, mas isso demonstra a inexperiência dos nossos jogadores, que jogaram pela primeira vez com 55 mil pessoas nas bancadas", frisou à BTV."Demonstramos personalidade e estou muito orgulhoso da nossa prestação. Os jogadores do Benfica deram os parabéns e disseram que temos uma grande equipa", concluiu.