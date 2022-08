Joãozinho inconformado

O lateral Joãozinho assumiu o custo elevado da apatia inicial do Estoril, mas ao mesmo tempo não escondeu o seu inconformismo pelo resultado negativo averbado em Guimarães .

"Foi um jogo com um ambiente fantástico, mas acho que merecíamos mais e o empate ajustava-se ao bom espectáculo que as duas equipas proporcionaram", desabafou o capitão dos canarinhos, para logo de seguida reconhecer o pecado que acabou por ter um peso determinante no desfecho da partida, sem deixar de elogiar o comportamento dos seus companheiros nos momentos de adversidade: "Ainda estamos no início. O Vitória já é um grupo mais consolidado, com mais ritmo, por força do compromisso europeu em que esteve envolvido. É verdade que eles começaram melhor, mas estivemos sempre dentro do encontro e, mesmo depois da expulsão, tivemos as melhores ocasiões para marcar."