Joãozinho: «Quebrámos um pouco na 2.ª volta, mas mostrámos que somos uma boa equipa»

Joãozinho lamentou a derrota () frente ao FC Porto na despedida da presente temporada, mas sublinhou a "boa imagem" que a equipa estorilista deixou no principal escalão."Fica uma boa imagem daquilo que foi o Estoril na 1ª metade da época. Quebrámos um pouco na 2ª volta, mas mostrámos que somos uma boa equipa, que pratica bom futebol. Cometemos erros e foi daí que nasceram os golos do FC Porto. Arriscámos e não quisemos bater na frente só por bater. Perdendo bolas no meio, acaba-se por pagar caro contra jogadores tão intensos e com tanta qualidade. Voltámos à 1ª divisão e fizemos um bom campeonato", atirou o experiente lateral-esquerdo dos dragões, em declarações na 'flash' da Sport TV.