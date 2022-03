Joãozinho renova por mais uma época com o Estoril

O lateral esquerdo Joãozinho, de 32 anos, renovou contrato por mais uma temporada com o Estoril, até 30 de junho de 2023, anunciou esta sexta-feira o clube da Liga Bwin.

O acordo com o defesa e capitão de equipa, que terminava contrato no fim da temporada, foi confirmado pelo sétimo classificado da Liga Bwin nas redes sociais.

Depois de ter sido fundamental na conquista do título da Segunda Liga em 2020/21, que resultou no regresso do clube da Linha de Cascais à Liga Bwin, Joãozinho já alinhou em 28 jogos na sua segunda temporada como capitão da equipa.

Após um início de carreira no Olivais Sul e no Olivais e Moscavide, nos quais completou a sua formação, e Mafra, na altura na II Divisão (terceiro escalão), Joãozinho cumpriu um longo histórico na Primeira Liga, além da atual presença no Estoril Praia.

O esquerdino estreou-se na divisão principal ao serviço do Beira-Mar e representou ainda Sporting, Sp. Braga, União da Madeira e Tondela - neste último emblema, o lateral foi totalista na época 2018/19.

Os moldavos do Sheriff, os romenos do Astra Giurgiu, os belgas do Kortrijk e os cipriotas do APOEL foram os outros clubes da carreira de Joãozinho, que conta no seu historial com uma Taça da Moldova e uma Supertaça de Chipre.