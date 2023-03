E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Aproveitando a paragem da competição, o Estoril vai realizar na 6.ª feira de manhã, na Amoreira, um jogo de treino com o Mafra. Será mais uma ocasião para Ricardo Soares ver em ação os jogadores que estão a adaptar-se às ideias do novo treinador. O técnico deve testar o onze para a receção ao Gil Vicente, no próximo dia 31.