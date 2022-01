Jordi Mboula assina pelo Estoril

Jordi Mboula vai reforçar o Estoril. O extremo, de 22 anos, chega por empréstimo do Maiorca até ao final da temporada, com um cláusula de opção de compra incluída no negócio.O jovem espanhol foi formado no Barcelona e já disputou a Liga dos Campeões, ao serviço do Monaco, e disputou 11 jogos na liga espanhola e dez na liga francesa.