Léa-Siliki: «Vitória importante»

Lançado na partida durante a 2ª parte, Léa-Siliki não escondeu a sua satisfação por ter contribuído de forma direta para o triunfo do Estoril.

"Estou feliz pelo golo, esta foi uma vitória importante para o grupo. É um triunfo fruto do trabalho de toda a equipa, que fez um jogo muito bom. Este prémio [homem do jogo] não é só meu, é de todos. Estou muito feliz por marcar, num jogo difícil frente a uma equipa muito boa", explicou o camaronês.

Do outro lado, Rúben Fernandes lamentou o facto de o Gil Vicente não ter concretizado as oportunidades de que dispôs. "Faltou o golo, tivemos mais do que uma oportunidade para o fazer. No entanto, vamos continuar iguais, trabalhar como temos feito e os resultados vão aparecer", referiu o capitão dos galos à Sport TV.