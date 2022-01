Leonardo Ruiz já está a treinar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Leonardo Ruiz foi reintegrado no plantel do Estoril. O avançado colombiano, de 25 anos, saiu de isolamento e já voltou a treinar às ordens de Bruno Pinheiro. Assim, o atacante ainda tem três dias para recuperar os índices físicos e poder ser opção na receção ao Arouca, no sábado.

Desta forma, já só está um jogador do plantel em casa a recuperar da Covid-19, o avançado André Clóvis, que deve falhar o arranque da 2ª volta da Liga. Quem também não joga é o extremo Bruno Lourenço, suspenso.