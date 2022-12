Limpar má imagem com um triunfo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Estoril já está fora da luta pelos quartos-de-final da Allianz Cup, mas treinador e jogadores garantem que não vão cumprir calendário na receção de hoje ao Famalicão, que também já está fora. Nélson Veríssimo garante que a equipa quer limpar a imagem deixada nos três jogos anteriores e aponta à vitória.

“Há que reconhecer que fizemos uma Taça da Liga muito aquém das nossas aspirações. Acima de tudo, temos de olhar para esta competição como mais uma oportunidade para crescermos. Este encontro vai servir para fazermos algumas correções”, começou por dizer o técnico de 45 anos aos meios do clube, revelando que há um “sentimento de revolta” no grupo: “Tenho sentido os jogadores com uma grande vontade de treinar. Eles sentem que o que têm feito de bem não está a refletir-se nos resultados. Por isso, neste jogo em nossa casa, contra uma boa equipa, vamos fazer de tudo para conquistar a vitória.”

Por seu lado, Alejandro Marqués, ponta-de-lança espanhol que marcou dois golos nesta fase de grupos, complementa as palavras do treinador. “Preparámos este jogo com muita intensidade, para conseguirmos fazer o melhor possível e, acima de tudo, ganhar. Sabemos que o Famalicão é difícil, mas vamos fazer o nosso trabalho. Só temos um objetivo”, rematou.