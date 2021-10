Lucas Áfrico confiante para a receção ao Benfica

O Estoril é a equipa sensação da Liga Bwin: segue no 4º lugar, só perdeu um jogo – contra o Sporting, em casa – e agora, na receção ao líder, quer dar sequência aos bons resultados. “Será mais um jogo. Respeitamos os nossos adversários do primeiro ao último minuto mas procuramos o melhor para o Estoril”, disse Lucas Áfrico à assessoria de imprensa.

O defesa-central brasileiro, de 26 anos, regressou esta época à Amoreira, onde já tinha jogado em 2019/20, cedido pelo Marítimo. Assinou em definitivo pelo Estoril e agora faz um balanço positivo do início desta campanha. “Estou muito feliz com o meu momento mas isto só é possível com o empenho de todos os jogadores, é o que está a acontecer. Somos uma equipa com muita qualidade e o nosso início no campeonato mostra a força que temos. Queremos seguir neste ritmo, um passo de cada vez para conquistar grandes objetivos”, rematou.

Registe-se que Lucas Áfrico foi titular nas primeiras nove jornadas da Liga Bwin, enquanto o outro central foi mudando. Começou por jogar Bernardo Vital, depois Patrick William e no último encontro alinhou Ferraresi.