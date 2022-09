Lucas Áfrico entra na reta final da recuperação

Nélson Veríssimo prossegue a preparação da visita a Vizela, segunda-feira, e numa altura em que vê limitadas as opções para o ataque - João Carlos, com lesão muscular na coxa esquerda, vai parar por mais de um mês -, está prestes a ver alargadas as alternativas para a defesa: Lucas Áfrico, afastado desde novembro, devido a lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo, ultima o seu regresso.