Lucas Áfrico voltou a treinar com o plantel do Estoril. O defesa-central, que não joga desde 1 de dezembro, primeiro por opção técnica e depois por lesão, foi finalmente reintegrado no grupo, apesar de ainda não fazer todos os exercícios. Ou seja, esta semana ainda não será opção, até porque está sem ritmo.