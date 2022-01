Lucho Vega regressa e vai ser reintegrado no plantel

Lucho Vega é o primeiro reforço de inverno do Estoril. O jogador argentino estava cedido ao Alcorcón, da 2ª Liga espanhola, mas regressa hoje à Amoreira e será reintegrado no plantel comandado por Bruno Pinheiro.O jogador, de 22 anos, tinha sido cedido ao emblema espanhol no final de agosto do ano passado, para ganhar experiência. Isto depois de ter alinhado em quatro jogos pelo Estoril no início da época, sempre como suplente utilizado.Agora, o jogador que alinha preferencialmente como segundo avançado, regressa à Amoreira depois de seis meses em Espanha, período no qual disputou 18 jogos pelo Alcorcón, 16 deles na 2ª Liga e dois na Taça do Rei. Não marcou golos pelo clube espanhol.Lucho Vega, formado no River Plate, chegou a Portugal no início de 2020, integrando o plantel de sub-23 do Estoril. Na época 2020-21 foi um dos principais responsáveis pelos títulos de campeão e vencedor da Taça Revelação, com 7 golos em 18 jogos pelos canarinhos.Recorde-se que em agosto, antes de ser cedido ao clube espanhol, Lucho Vega renovou contrato com o Estoril, até 2024, e ficou blindado por uma cláusula de rescisão de 10 milhões de euros.