Meshino: «FC Porto tem grande potencial mas temos de nos focar em nós mesmos»

O avançado japonês do Estoril, Ryotaro Meshino, prometeu esta sexta-feira os canarinhos a "lutar" na receção de sábado ao FC Porto, líder da Primeira Liga de futebol, na 17.ª ronda da prova, desejando contribuir com golos e assistências.



"Eles (FC Porto) têm grande potencial, são uma boa equipa, mas temos de nos focar em nós mesmos, no nosso de futebol e lutar. Temos de mostrar o nosso espírito por causa dos nossos adeptos", disse, em breve entrevista difundida pelo próprio quinto classificado do principal campeonato português.

Meshino, um extremo ambidestro de 23 anos, emprestado pelos ingleses do Manchester City, não se referiu, nestas declarações, ao surto de covid-19 no plantel e estrutura profissional da equipa da linha de Cascais, que motivou o pedido de adiamento do jogo, embora sem que as partes tivessem chegado a algum entendimento.

"Estou contente por estar aqui. Tem havido grandes desempenhos da equipa. Os colegas têm sido muito bons para mim, sinto-me confortável e quero fazer o melhor pela equipa, fazendo golos e assistências, para termos mais vitórias", afirmou ainda.

O FC Porto, primeiro classificado, com os mesmos 44 pontos que o campeão, Sporting, visita no sábado, pelas 18 horas, o Estoril, em jogo da 17.ª jornada da Primeira Liga, com arbitragem de António Nobre, da associação de Leiria.