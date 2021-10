Meshino pode ser surpresa no onze frente ao Felgueiras

Ryotaro Meshino pode ser uma das surpresas de Bruno Pinheiro no onze, amanhã, frente ao Felgueiras. O extremo japonês, de 23 anos, foi um dos reforços mais sonantes do Estoril mas ainda só somou 25 minutos, divididos por três jogos. Numa lógica de rotatividade, Meshino, que chegou por empréstimo do Manchester City, deverá ter uma oportunidade para se mostrar.

O grupo realiza hoje o último treino, de manhã, e segue depois viagem para o norte do país.