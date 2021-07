Modelo de jogo do Estoril convence Geraldes

Francisco Geraldes já fala como canarinho. O reforço do Estoril começou a trabalhar com o plantel comandado por Bruno Pinheiro e à tarde foi oficialmente apresentado nas redes sociais da SAD, depois de ter assinado por duas épocas. O Rio Ave ficou com direito a 50 por cento de uma futura venda do passe.

“Venho com uma vontade enorme de ajudar o clube a atingir os objetivos. O fator que teve mais influência na minha mudança foi a ideia e o modelo de jogo, que potencializa ao máximo as qualidades de cada jogador”, disse o médio, de 26 anos.

Além de Geraldes, também Meshino começou a trabalhar com o plantel dos canarinhos mas o japonês será apresentado apenas hoje. O extremo chegou à Amoreira cedido pelo Manchester City, que na época passada o emprestou ao Rio Ave.

Prontos para o Famalicão

Entretanto, o Estoril continua a preparar a 2ª fase da Allianz Cup. A visita ao Minho foi adiada para amanhã, o que permite ao plantel fazer mais um treino antes de viajar. Crespo falou sobre o duelo com a equipa de Ivo Vieira.

“O Famalicão tem muita qualidade individual e é muito bem orientado. Sabemos que vai ser um jogo difícil mas estamos preparados e muito focados para dar a melhor resposta e vencer o jogo... Confiamos nas nossas capacidades e no nosso trabalho e acreditamos que podemos seguir em frente na competição”, resumiu o médio, autor de um dos golos no encontro da 1ª fase, na vitória por 2-1 na visita ao Nacional.