Ndiaye pediu recurso ao VAR

O médio Ndiaye protagonizou um momento insólito no jogo de ontem. Aquando do lance da expulsão de Francisco Geraldes, o camisola 25 dos canarinhos dirigiu-se ao árbitro e fez o gesto habitual quando se solicita para ir visionar as imagens... ao VAR.





Fábio Veríssimo ainda olhou para o senegalês, que entretanto foi recordado que nesta fase da Taça de Portugal não há o auxílio dessa tecnologia. Refira-se que antes, logo aos 15 minutos, Ndiaye viu amarelo por uma falta sobre Musa junto à área e tentou evitar que o árbitro tirasse o cartão do bolso.