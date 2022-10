Nélson Veríssimo e a visita ao Gil Vicente: «Temos de ser criteriosos no último terço»

O Estoril desloca-se a amanhã a Barcelos para defrontar o Gil Vicente no duelo que abre a 8.ª jornada da Liga Bwin. Na antevisão à partida, o treinador dos canarinhos elogiou o adversário e perspetivou "um jogo muito interessante de seguir"."amos defrontar uma boa equipa, que vai tentar a segunda vitória no seu terreno. Também tem uma ideia positiva do jogo, um meio-campo com grande dinâmica e uma construção com três médios. Muitas vezes o terceiro médio aproxima-se do Fran Navarro como segundo avançado. É uma equipa com dinâmica muito interessante em termos ofensivos e no corredor central. São agressivos nos corredores nas ligações entre laterais e alas. Vai ser um jogo muito interessante e o Gil Vicente vai pôr à prova o nosso processo defensivo", começou por referir o técnico de 45 anos, aos meios do clube estorilista.Os canarinhos ocupam o 8.º lugar, com 12 pontos, menos um do que o Sporting. Depois do empate (1-1) em Chaves na ronda passada, Veríssimo quer ver a sua equipa a decidir melhor em zonas próximas à baliza adversária."Temos de te capacidade de identificar os espaços que temos de explorar em termos ofensivos. Se assim for vamos ter as chegadas habituais a zonas de finalização. E temos de ser criteriosos na definição no úultimo terço, algo que nos faltou no último jogo. Será um jogo interessante de seguir pela proposta de jogo que as duas equipas têm", analisou.Também o avançado Tiago Araújo abordou o encontro com os gilistas e vincou que os canarinhos vão procurar os três pontos. "Foi uma semana curta, mas foi boa. Estudámos o adversário, os pontos fortes e fracos, para podermos contrariar. Tem sido de recuperação. Jogámos no sábado e agora sexta-feira, foi pouco tempo. Mas acho que vamos estar preparados para vencer. Queremos entrar para ganhar e é isso que vamos fazer. Vamos entrar com tudo e vamos querer os três pontos", disse o jogador de 21 anos.