Nélson Veríssimo: «A ambição, o querer, o compromisso, a intensidade e a garra têm estado presentes»

O treinador do Estoril, Nélson Veríssimo, destacou esta quarta-feira que, perante a fase menos positiva de resultados da equipa, foram necessárias "análise" e "reflexão" para preparar a receção ao Boavista, da Liga Bwin.O encontro perante os axadrezados, da 14.ª jornada da Liga Bwin de futebol, surge no seguimento de mais de dois meses sem contabilizar qualquer vitória para o conjunto da Amoreira, período que contempla quatro jornadas do campeonato e toda a fase de grupos da Taça da Liga, o que resultou no afastamento dessa competição para os cascalenses.Em função desse momento adverso na temporada, em vídeo de antevisão ao jogo ante o Boavista, colocado hoje pelo Estoril nas suas redes, Nélson Veríssimo considerou particularmente importante refletir sobre o trabalho realizado e especialmente sobre as últimas exibições e resultados menos conseguidos por parte dos seus comandados. "Foi uma análise e uma reflexão que fizemos tendo em conta os últimos resultados que temos vindo a ter," avançou Nélson Veríssimo, que atribuiu aos problemas com lesões uma importância acrescida para as performances menos positivas por parte da sua equipa nas últimas semanas.Depois de cumprir toda a fase de grupos da Taça da Liga sem qualquer vitória em quatro jornadas realizadas, o treinador do conjunto da Linha de Cascais considera ter tido tempo, no espaço de uma semana, de assimilar ideias e trabalhar soluções. "De certa forma, as lesões que tivemos condicionaram a forma global da equipa e estes dias pós-Famalicão permitiram reforçar e trabalhar outros conteúdos," assegurou Veríssimo.Após uma semana que considerou produtiva, o técnico do Estoril aposta no regresso aos triunfos já no encontro de quinta-feira, perante o Boavista. "As expectativas são as melhores. A ambição, o querer, o compromisso, a intensidade, a garra, têm estado presentes no que é o nosso dia-a-dia," assinalou o técnico, convicto de que os seus comandados darão a resposta que pretende.O Estoril regressará, assim, à competição oficial na Liga Bwin precisamente um mês e meio após a última jornada que realizou - a prova foi interrompida durante esse período devido à disputa do Mundial2022 - perante os seus adeptos, recebendo o Boavista na quinta-feira, pelas 19:00, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, num jogo com arbitragem de Manuel Oliveira, da Associação de Futebol do Porto.