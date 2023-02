Nélson Veríssimo: «A nossa 2ª parte traduz a imaturidade da equipa em gerir alguns momentos do jogo»

Nélson Veríssimo, treinador do Estoril, analisou a derrota em Vila do Conde diante do Rio Ave (2-0) a contar para a 20ª jornada da Liga Bwin."Jogo com duas partes distintas, em que, na primeira parte, tivemos mais controlo e remates, mas, na segunda, o Rio Ave entrou melhor e tornou a partida mais dividida. Tivemos alguma pressa em certos momentos para chegar ao último terço, perdendo o controlo e permitindo transições ofensivas ao adversário, que desequilibrou o jogo com o golo de penálti. Ainda mexemos na equipa para ter mais capacidade ofensiva, refrescando algumas posições, mas não conseguimos fazer o golo e, na parte final, quando estávamos balanceados no ataque, o Rio Ave acaba por chegar ao 2-0. A nossa segunda parte traduz a imaturidade da equipa em gerir alguns momentos do jogo. Fica o que fizemos na primeira parte, tendo em conta o plano de jogo", frisou o técnico dos canarinhos."Não tem de afetar, temos consciência do trabalho que temos vindo a fazer. Os jogadores acreditam no que estão a fazer. Queríamos pontuar, não conseguimos, mas ainda temos uma vantagem para os lugares de baixo. Olhamos jogo a jogo e temos de pensar em reiniciar um novo ciclo frente ao Paços de Ferreira".