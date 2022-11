Nélson Veríssimo: «A partir da expulsão o jogo foi completamente diferente»

Nélson Veríssimo considerou que a expulsão de Francisco Geraldes, no começo da 2.ª parte, mudou a face do Estoril-Benfica."São dois jogos distintos. Dar os parabéns aos jogadores pela mentalidade com que entraram neste jogo, que seria sempre difícil. Por muito que se tente desligar do primeiro jogo, não é fácil mas os jogadores cosnguiram-no muito bem. Conseguimos dividir o jogo em alguns momentos. A segunda parte fica marcada pela expulsão do Francisco num lance em que ele tenta chegar à bola e não consegue. A partir daí o jogo foi completamente diferente e veio ao de cima a mentalidade desta equipa, os jogadoees tiveram de se superar. Foi um verdadeiro espírito de equipa", disse à RTP3."O Benfica, pela fase em que está e jogadores que tem, criou-nos muitas dificuldades. Com menos um contra o Benfica fica sempre mais difícil mas dou os parabéns aos jogadores pelo empenho em campo. Fomos sustendo as investidas do Benfica e ainda tivemos uma ou outra ocasião. Insatisfeitos com o resultado mas satisfeitos com o que produzimos em relação ao último jogo. Ficam duas derrotas mas foi um bom teste para nós enquanto equipa", acrescentou o treinador do Estoril à Sport TV.