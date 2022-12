Nélson Veríssimo: «Campanha muito abaixo das nossas expectativas»

Nélson Veríssimo assumiu que o Estoril não se apresentou da melhor forma diante do Torreense e, também, que a campanha da equipa por si orientada estava longe das expectativas criadas inicialmente."Há que assumir que estamos a fazer uma campanha muito abaixo das nossas expectativas. Contra o Académico de Viseu estivemos por duas vezes em vantagem e mesmo assim não conseguimos trazer os três pontos desse jogo", começou por dizer."O resultado é curto para aquilo que acreditamos que podemos render e agora há que olhar para o futuro: hoje jogou o Mabrouk Rouai, uma estreia nos seniores do Estoril, o João Marques já tinha jogado em Tondela e hoje teve a oportunidade de jogar novamente e o próprio João Félix, sendo central, conseguiu cumprir à esquerda pela necessidade da equipa na posição de lateral", analisou."Conseguimos estrear alguns jovens do plantel de sub-23 do Estoril pela qualidade que têm e pela forma como têm vindo a trabalhar. Sabemos que eles têm o conhecimento básico para entrarem e representarem a equipa principal do Estoril, portanto a mensagem é de confiança e de tranquilidade e confiamos muito em cada um deles", finalizou.