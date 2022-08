Nélson Veríssimo: «Depois da expulsão, a tarefa ficou mais facilitada»

Nélson Veríssimo abordou o triunfo do Estoril (0-3) na casa do P. Ferreira e deu os parabéns ao grupo de trabalho."A expulsão teve impacto no desenrolar do jogo, mas já foi na 2ª parte. Até lá, tínhamos feito dois golos, entrámos bem e controlamos o jogo ofensivo do P. Ferreira. O Paços criou algumas situações de perigo na nossa baliza, mas fizemos um bom jogo. Depois da expulsão, a tarefa ficou mais facilitada, fizemos o terceiro golo, tivemos oportunidades para mais, mas seria injusto. Parabéns aos nossos jogadores como encararam o jogo. Sabíamos que íamos apanhar um P. Ferreira que ainda não pontuou. O nosso objetivo passava por conquistar os três pontos", frisou o treinador dos canarinhos em conferência, analisando ainda o bis de João Carlos."Festejou com a equipa. Tinha sido titular em outros jogos, trabalha muito e foi o melhor marcador da 2ª Liga na época passada. Sentia que as coisas não estavam a correr como desejava. Hoje fez dois golos frutos do trabalho dele e com ele para ajudar a equipa. Ficámos satisfeito por se ter visto o que tem sido o trabalho diário dele", concluiu.