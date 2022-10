Nélson Veríssimo: «Devíamos ter tido outra capacidade de nos reorganizarmos»

O técnico do Estoril, Nélson Veríssimo, analisou derrota em casa com o Sp. Braga (0-2) na 10ª jornada da Liga Bwin."Tivemos uma boa entrada no jogo, sabíamos que íamos defrontar uma equipa com qualidade, mas acabámos por sofrer o golo de bola parada. Devíamos ter tido outra capacidade de nos reorganizarmos e o segundo golo dá tranquilidade ao Braga e tira-nos discernimento. Há mérito na forma como o Sp. Braga chega aos golos, mas também demérito como abordámos esses lances. Ao intervalo, mudámos no sentido de colocar mais gente na frente, mudámos a estrutura, voltámos a entrar bem, mas sem grandes oportunidades de golo. Em resumo, a nossa equipa tem muito mais capacidade do que hoje demonstrou para construir jogo ofensivo. Temos de dar os parabéns ao Sporting de Braga", frisou Veríssimo."Perder é sempre perder. Temos estado a somar pontos e perder custa sempre. Temos de fazer o nosso luto entre hoje e amanhã, e depois projetar o próximo jogo. Perder tem de ter um impacto, mas positivo no sentido de crescermos como equipa".