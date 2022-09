Nélson Veríssimo: «Diferença? Acima de tudo esteve na eficácia»

Nélson Veríssimo viu um jogo "difícil" em Vizela onde o Estoril arrancou três pontos face ao golo de Erison (0-1)."Diferença? Acima de tudo esteve na eficácia. Foi difícil, mas estávamos à espera disso. Um jogo contra uma boa equipa, com o público a puxar. Sabíamos que quando não estivessem por cima seria o público a empurrar. Fizemos um grande jogo. Fizemos uma primeira parte muito boa. Depois, na segunda parte, há um momento, por volta dos 75’, em que uma saída má enquanto equipa gerou uma situção de perigo. A partir daí a equipa encolheu-se. Há a expulsão e como equipa devíamos ter tido capacidade para gerir o jogo com mais um jogador. Mas não podemos esquecer o seguinte: jogámos num campo difícil, com o público a empurrar o Vizela e nós com jovens jogadores estamos num processo inicial e é natural esta resposta", garantiu à Sport TV, adiantando que os três pontos não são mais do que isso.