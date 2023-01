Nélson Veríssimo: «É importante para a equipa sentir confiança e ganhar sem sofrer golos»

Nélson Veríssimo mostrou-se satisfeito pelo triunfo () do Estoril frente ao Casa Pia, "uma equipa que não sofre muitos golos e tem registo muito positivo fora de casa"."Obviamente que nos apraz, ganhar é sempre ganhar, e contra uma equipa que não sofre muitos golos e tem registo muito positivo fora de casa valoriza o trabalho do Casa Pia, da sua estrutura e os seus jogadores, e também o que fizemos aqui enquanto equipa no Estoril. Houve também outros jogos aqui em casa, por exemplo com o Rio Ave, em que acabámos por empatar quando tivemos uma circunstância em que estivemos em vantagem. Temos de olhar para os adversários que temos vindo a defrontar", começou por dizer o treinador do Estoril, em declarações no final da partida."É óbvio que independentemente do nome do adversário e de os defrontarmos em casa ou fora, o nosso objetivo é sempre lutar pelos três pontos. É importante para a equipa sentir confiança ganhar sem sofrer golos, 2-0, e acho que em termos globais fizemos um jogo muito competente.""Relativamente ao que era a estratégia e posicionamento cada jogador tem as suas características, não há dois jogadores iguais, mas no momento e pela forma como o Mor Ndiaye entrou, fê-lo bem e desempenhou o seu trabalho com bastante critério", terminou.