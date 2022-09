Nélson Veríssimo e o empate com o FC Porto: «Dou os parabéns à equipa, foram verdadeiros campeões»

Nélson Veríssimo garantiu que o empate (1-1) consentido já nos descontos, diante do FC Porto, não tem um sabor amargo mas um "sabor a empate".



"Somámos um ponto, contra uma equipa que sabíamos que ia ser difícil. Tenho de dar os parabéns aos jogadores pela forma como se atiraram a este jogo. Sabíamos que ia ser difícil contra o campeão nacional, que vinha de um resultado negativo e queria dar resposta. Demos excelente resposta num jogo dividido. Em muitos momentos a ter bola, noutros a ter capacidade de pressionar mais à frente e recuperar algumas bolas. Pela qualidade do FC Porto tivemos de jogar num bloco mais baixo, mas acima de tudo fica a qualidade do jogo que tivemos aqui. Com bola e muitas vezes sem bola. No fim, numa situação de penálti, deixámos de ganhar dois pontos. Sabe a empate, somámos um ponto para os objetivos. Mas dar os parabéns à equipa, foram verdadeiros campeões", explicou em declarações à Sport TV.

"É um penálti que, sou sincero, ainda não vi. Do campo parece-me que há contacto com o braço. Ainda não tive oportunidade de ver. A questão é perceber se há fora-de-jogo ou não. Ainda não vi. Não me quero agarrar. Tem um sabor amargo estar a ganhar contra o campeão em casa e na parte final deixámos de conquistar dois pontos, mas o jogo foi assim. Depois da expulsão organizámo-nos, o FC Porto foi-nos encostando e é nessa circunstância que há essa bola que dá origem ao penálti.

Joãozinho





"Joãozinho dá experiência, fez hoje o jogo 200 na Liga. Dá experiência. De resto temos uma equipa jovem, eles têm qualidade. Do ano passado para esta época houve muitas mexidas, é preciso tempo. Mas têm dado resposta muito positiva. O alerta que tenho feito é, independentemente do que temos feito, não podemos baixar a guarda. No momento em que não formos intensos, competitivos, sérios, vamos facilitar e é o que não queremos fazer."