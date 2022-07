Nélson Veríssimo é o novo treinador do Estoril

Nélson Veríssimo, de 45 anos, é o novo treinador do Estoril, confirmando a notícia que oantecipou no jornal de hoje. A SAD começou ainda ontem, logo após a saída de Bruno Pinheiro, as negociações com o ex-técnico do Benfica e hoje fecharam o acordo, em princípio válido para uma época.A SAD explicou em comunicado a saída do antigo treinador e nos próximos dias vai apresentar oficialmente Nélson Veríssimo, que deve orientar o primeiro treino na próxima 2ª feira. Os adjuntos Marco Pimenta e Marco Pedroso, que tinham saído com Veríssimo do Benfica, devem acompanhar o técnico nesta mudança.