Nelson Veríssimo: «Estamos chateados pelo resultado»

Nelson Veríssimo disse estar "chateado" pela derrota em Guimarães e lamentou a falta de agressividade que os jogadores do Estoril evidenciaram."Estamos chateados pelo resultado. Não entrámos bem com a agressividade ofensiva que pretendíamos. Tivemos paciência na primeira fase de construção, a procurar os espaços que deveríamos ter aproveitado. Não conseguimos ser agressivos no ataque à profundidade. Sofremos o golo fruto de alguma falta de agressividade defensiva, no corredor lateral. O lance começou numa bola parada. Ainda assim, o jogo esteve dividido", começou por referir o treinador dos canarinhos, à Sport TV.

"Na segunda parte, fizemos algumas correções, porque estávamos com dificuldades para controlar a largura do Vitória. Assumimos mais riscos e, na segunda parte, mantivemos o jogo sempre dividido. A primeira oportunidade da segunda parte é nossa. Quando estávamos a mexer na equipa, tivemos a expulsão do Gonçalo [Esteves], mas a equipa soube reorganizar-se. O Vitória criou-nos problemas, com transições ofensivas que nos obrigaram a recuar. O Estoril teve mérito em manter o jogo vivo com menos um jogador e teve uma oportunidade pelo Tiago Araújo, em que o Bruno Varela teve mais mérito [a defender] do que ele demérito", acrescentou.



Expulsão de Gonçalo Esteves: "O Gonçalo certamente irá aprender com isso [expulsão]. Os erros vão-se cometendo. O lance serve de aprendizagem para ele e para todos os outros. Mais importante do que isso é a resposta que a equipa deu até ao final do jogo."



O que falta para fechar o plantel: "Sabemos o que precisamos em termos de plantel [até ao encerramento do 'mercado'], mas estamos muito satisfeitos com o que temos, com a forma como os jogadores se estão a entregar ao processo de treino. Com mudança de treinador e mudança de jogadores, é necessário tempo para que os processos sejam consolidados."