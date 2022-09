Nélson Veríssimo: «Estivemos a fazer um 'refresh' sobre o que é a nossa perspetiva»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A ideia de que o Estoril aguardará um Chaves a disputar "o jogo pelo jogo" na partida entre os dois conjuntos foi destacada hoje pelo técnico do conjunto de Cascais, Nélson Veríssimo.



Num vídeo destinado à antevisão ao próximo jogo oficial do Estoril, divulgado nas redes sociais dos canarinhos, o técnico pronunciou-se ainda sobre a paragem competitiva e como o grupo de trabalho que comanda o aproveitou em seu benefício.



"Houve alguma pausa naquilo que tem sido o trabalho intenso que eles [os jogadores do Estoril] têm feito e acima de tudo foi possível abordar conteúdos que já tínhamos abordado nas fases mais iniciais da Liga, até porque tivemos jogadores que chegaram mais tarde ao grupo e, portanto, estivemos a fazer um 'refresh' sobre o que é a nossa perspetiva", explicou.

Sobre o Chaves, Nélson Veríssimo considerou que, "relativamente à sua ideia de jogo, é uma equipa que vai querer jogar o jogo pelo jogo", da mesma forma que o Estoril vai querer, pelo que perspetiva "um jogo difícil, contra uma equipa que esta época ainda não venceu em casa e portanto, certamente, terá esse objetivo em mente". "Vamos ter de ter a seriedade que temos posto no que fizemos até à paragem, é o que temos de continuar a fazer. Será, portanto, um bom jogo para se seguir, duas equipas que certamente vão querer ter o controlo do jogo, querer ter a posse de bola e chegar a zonas de finalização," projetou Nélson Veríssimo.

A expectativa do técnico do Estoril, nesse sentido, passará por "duas equipas que vão procurar vencer o jogo, com a garantia de um bom espetáculo".

O Estoril rumou a Trás-os-Montes, onde defrontará o Chaves, em jogo marcado para sábado, pelas 18 horas, com o objetivo de cumprir o terceiro encontro consecutivo sem ser derrotado na Liga Bwin.