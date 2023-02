Nélson Veríssimo já não é o treinador do Estoril. A decisão foi tomada esta manhã e o treinador já não vai comandar a equipa frente ao Sporting, no Estádio José Alvalade, na 2ª feira. Nessa partida será Pedro Guerreiro, técnico dos sub-23 a orientar a equipa da Linha de Cascais.A ideia da SAD é o substituto de Veríssimo só começar a trabalhar depois do jogo com os leões e, neste momento,sabe que o preferido é Ricardo Soares, treinador que na época passada conduziu o Gil Vicente à Europa e que neste momento está sem clube.