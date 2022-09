Nelson Veríssimo: «Jogo com duas partes distintas»

Nélson Veríssimo lamentou ter sido um jogo "com duas partes distintas" do Estoril, mas destacou a reação dos seus jogadores no segundo tempo, após a derrota com o Sporting "Jogo com duas partes distintas. Aos 20 e poucos minutos estávamos a sofrer o segundo. Sporting entrou como não queríamos, sabíamos que ia entrar agressivo e marcou graças a demérito nosso de canto. Pouco depois fez o 2-0 e desequilibramo-nos. Ainda assim, tivemos ocasiões a seguir ao segundo golo. Tivemos a situação de perigo do João Carlos. Foi uma 2.ª parte completamente diferente. Assumimos mais o risco no posicionamento defensivo, com bloco mais alto, com os alas e o ponta-de-lança a tentar pressionar construção a três do Sporting. Conseguimos dividir o jogo, criar situações de perigo e oportunidades de golo. Valeu pela resposta que demos na 2.ª parte. Temos de nos focar aí e pensar no próximo jogo", começou por dizer o técnico do Estoril."Porque não entrou assim de início? Porque entendemos que a forma e o posicionamento defensivo que adotamos na 2.ª parte seria de mais risco, porque haveria mais situações de um contra um. Julgo que não terá sido pela forma como optamos abordar a 1.ª parte. O primeiro golo acaba por condicionar a estratégia ao intervalo. Logicamente que não estamos satisfeitos com o resultado, mas dar os parabéns aos jogadores pela forma como foram competitivos e podiam fazer o golo para deixarmos o jogo aberto", acrescentou.Questionado sobre se sentiu a ausência de Arthur Gomes, Veríssimo foi taxativo. "Passou por esta casa da mesma forma que o André Franco. Estão noutros contextos e esse é o nossos objetivo. Esperamos que em janeiro possa sair outro jogadores para os chamados grandes. Marcaram a história no clube, mas temos de olhar em frente e reconstruir a equipa", frisou.