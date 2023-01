Nélson Veríssimo não confirma Pizzi mas assume: «Obviamente que temos de ir ao mercado»

Nélson Veríssimo assumiu este domingo, após a derrota diante do Marítimo , que o Estoril quer ir ao mercado nesta janela de transferências, mas escusou-se a confirmar que os alvos sejam Carlos Eduardo (do Palmeiras) ou Pizzi, atualmente no Al Wahda."Fala-se de muitos nomes. Obviamente que temos de ir ao mercado. As posições estão identificadas. O Estoril não foge à regra, o próprio Marítimo já foi ao mercado. Todas as equipas estão a procurar reforçar os seus planteis e nós não fugimos à regra. Está a falar num nome [Carlos Eduardo] entre outros que poderão ser possibilidade", comentou o técnico, que em seguida foi também questionado sobre Pizzi. "Todos os jogadores que vêm acrescentar valia à equipa são bem-vindos. Fala no Pizzi, como outros jogadores que temos debaixo de olho, que obviamente, gostaríamos de contar para acrescentar essa qualidade e competitividade ao plantel".