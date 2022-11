Nélson Veríssimo: «Não fizemos um grande jogo, mas o suficiente para sair daqui com a vitória»

Nélson Veríssimo considerou que o Estoril não fez "um grande jogo" no empate sem golos frente ao Tondela, em jogo do grupo H da Allianz Cup."A justiça está no resultado. Faltou eficácia. Não fizemos um grande jogo, mas o suficiente para sair daqui com a vitória", frisou o treinador da equipa da Liga Bwin, após o encontro.Recorde-se que, para além destas duas equipas, o grupo H é composto por Famalicão, Torreense e Ac. Viseu.