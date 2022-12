Nélson Veríssimo: «Podemos reforçar algumas posições»

O Estoril começou bem a temporada e na Liga Bwin está 12º lugar, com 7 pontos de avanço sobre o lugar de playoff de despromoção. Mas se no campeonato está tudo a correr normalmente, na Allianz Cup a vida não correu bem aos canarinhos, já eliminados a uma jornada do final da fase de grupos. Estes maus resultados colocam em causa se o plantel era suficiente para várias provas? Após o empate com o Torreense, o técnico Nélson Veríssimo não descartou a hipótese de mudanças no mercado de inverno. "Podemos reforçar algumas posições", disse.

"Estamos satisfeitos com o plantel que temos mas, naturalmente, o mercado vai reabrir e todas as equipas vão perceber quais os ajustes necessários. Às vezes surge uma ou outra oportunidade de negócio. Também ocorrem situações de clubes que têm capacidade de vir buscar jogadores, como nos aconteceu com o André Franco e o Arthur. Portanto, não posso dizer que não vai haver mudanças. Temos um plantel com 21 jogadores, mais 3 guarda-redes e, repito, sentimos que podemos reforçar algumas posições. Vamos ver com tranquilidade e sem pressa. Avaliar as ofertas e as oportunidades de negócio", explicou.

Para já, saiu Gonçalo Esteves – regressou ao Sporting - mas para o lugar não é preciso contratar ninguém pois há outros dois laterais direitos no grupo: Tiago Santos e Delos. Outro caso é o de Rosier, para o qual a SAD recebeu uma proposta por parte do Blackpool, de Inglaterra, para a compra do passe. Talvez já a pensar numa eventual saída do francês, Veríssimo estreou Rouai, dos sub-23. "Estamos a ter de dar minutos a jogadores que não estavam a ter volume competitivo. O Mexer jogou com o Santa Clara e depois com o Tondela, conseguimos estrear alguns jovens dos sub-23, que mereceram a oportunidade pela qualidade que têm e pela forma como têm vindo a trabalhar. Estes foram aspetos positivos da participação na competição. Agora, pelo rendimento e resultados estamos tristes e frustrados", rematou.

Na calha mais 'Tiagos Santos'

Tiago Santos é a surpresa deste Estoril. O lateral-direito promovido dos sub-23 ganhou o lugar a Gonçalo Esteves e ao francês Delos. Na Allianz Cup a equipa técnica lançou mais três jovens que sonham imitar Santos, os médios João Marques e Rouai e o central João Félix Alves. Veríssimo confia nos miúdos: "Não é preciso dar-lhes motivação quando entram em campo, é só passar uma mensagem de tranquilidade e confiança nas capacidades deles. Para desfrutarem, pois têm condições para entrar e jogar na equipa principal."

Eliminação vale poupança

O Estoril está afastado dos quartos de final da Allianz Cup e o jogo com o Famalicão será para cumprir calendário. Por isso, e vendo o único lado positivo dessa eliminação precoce, Nélson Veríssimo não precisa de forçar a entrada de Joãozinho e de Tiago Gouveia, que recuperam de leões e assim só devem voltar ao onze no regresso da Liga, frente ao Boavista.