Nélson Veríssimo precavido para perigos de um Paços de Ferreira ainda sem vitórias

O treinador do Estoril, Nélson Veríssimo, garantiu esta quinta-feira que a equipa estará pronta para o "potencial a atacar e a defender" do Paços de Ferreira, próximo adversário dos canarinhos na Liga Bwin.

Na antevisão ao encontro que abre a quarta jornada, na sexta-feira, o técnico lembrou a urgência por parte do Paços de Ferreira em pontuar pela primeira vez nesta edição da Liga Bwin.

"Vamos jogar contra uma equipa que nesta liga ainda não pontuou, portanto acreditamos que o tente muito nesta próxima jornada", assinalou o técnico, em conferência de imprensa.

De resto, Veríssimo salientou o "potencial" dos pacenses, que perderam os dois jogos disputados no campeonato, mas que têm ainda uma partida em atraso, da terceira ronda, com o Benfica, adiada para 30 de agosto.

"Estamos a preparar o jogo tendo em conta o potencial da equipa do Paços em ambos os processos, a atacar e a defender", destacou o técnico estorilista, reconhecendo valor ao adversário que terá pela frente no Norte do país.

Nélson Veríssimo considera fundamental "retificar algumas questões relacionadas com o jogo anterior e potenciá-las para aquilo que será o jogo seguinte, com o Paços de Ferreira" para regressar aos triunfos duas jornadas depois.

O clube da Linha de Cascais venceu o Famalicão (2-0), na primeira jornada, perdeu com o Vitória de Guimarães (1-0), na segunda, e empatou com o Rio Ave (2-2), na terceira.

"É com esse intuito que vamos a Paços de Ferreira, reconhecendo qualidade e competência ao treinador e equipa do Paços", finalizou Veríssimo.

Estoril, 10.º classificado, com quatro pontos, e P. Ferreira, 17.º e penúltimo, sem qualquer ponto conquistado em dois jogos, jogam na sexta-feira, a partir das 20:15, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.