Nélson Veríssimo: «Sabíamos que o Benfica iria entrar forte para fazer um golo, tendo em conta o momento da equipa»

O treinador do Estoril, Nélson Veríssimo, analisou a derrota pesada ( 1-5 ) consentida perante o Benfica, em jogo da 12ª jornada da Liga Bwin."Pelos números que são, a vitória é incontestável. Ficam duas ou três ilações deste jogo. Temos de ser eficazes relativamente às oportunidades que temos. No momento em que está 0-0, temos uma oportunidade boa por parte do Rodrigo [Martins], numa ligação coletiva. O Rodrigo acabou por não ter sucesso mas isso é o jogo. Termos sofrido o primeiro golo aos 20-25 minutos... sabíamos que o Benfica iria entrar forte para fazer um golo, tendo em conta aquilo que é o momento da equipa. Depois, a seguda ilação que fica é que temos de ser mais fortes e dar outra resposta nas bolas paradas. Temos de ter outro controlo desse momento. Quando o resultado se começa a avolumar, a equipa que tem essa vantagem acaba por ter uma confiança extra. A equipa contrária vai ficando com menos confiança. Houve momentos que contra uma equipa forte nós conseguimos ter qualidade no nosso momento ofensivo. Sofremos cinco golos e não estivemos bem, havendo ainda um golo anulado. É algo que temos de olhar e temos de retificar. A vantagem é que quarta-feira vamos defrontar o mesmo adversário. Temos de ver o copo meio cheio e ter a oportunidade de corrigir aquilo em que não estivemos tão bem neste jogo, potenciando aquilo em que estivemos bem", frisou em declarações à Sport TV."Encaramos de forma positiva. É a oportunidade que nós temos de corrigir. Acima de tudo, agora, e já tive a oportunidade de passar uma mensagem positiva aos jogadores. Obviamente, estamos chateados com o resultado mas, acima de tudo, temos de recuperar os jogadores, sabendo que quarta-feira temos outro jogo contra a mesma equipa. É olhar, retificar, recuperar os jogadores e olhar para aquilo que são as melhores opções para o jogo. Baixas? Não me vou desculpar com isso. Os jogadores puderam dar o contributo à equipa. Contamos sempre com aqueles que estão disponíveis e, obviamente, isso para mim não serve de desculpa."