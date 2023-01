Nélson Veríssimo: «Sentimos que crescemos enquanto equipa»

O treinador do Estoril , Nélson Veríssimo, assegurou esta sexta-feira que o conjunto canarinho "cresceu enquanto equipa", prometendo uma forte atitude competitiva na deslocação a Arouca, amanhã, para o regresso dos 'canarinhos' às vitórias.

"Os nossos jogadores estão com um compromisso muito grande, uma intensidade muito elevada no que tem sido a preparação dos treinos", vincou o técnico, num vídeo de antevisão publicado pelo clube nas suas redes sociais.

Nélson Veríssimo pretende que o confronto perante o Arouca, da 15.ª jornada da 1.ª Liga, possa constituir um ponto de viragem para o emblema da Linha de Cascais, que não ganha em jogos oficiais desde 14 de outubro.

"Sentimos que crescemos enquanto equipa nestes últimos dias de trabalho e, portanto, estamos muito motivados para o jogo que vamos ter com o Arouca," declarou, apostando na boa resposta que o grupo de trabalho tem apresentado ao longo das últimas duas semanas.

Ciente da necessidade em regressar às vitórias, o técnico estorilista reconheceu valor ao adversário, do qual espera a maior réplica possível.

"Acreditamos que vai ser um bom jogo, naturalmente com duas equipas a tentarem procurar a vitória," anteviu, perante um opositor complicado, com a Serra da Freita como cenário.

Refira-se que o Estoril regressa à competição oficial na 1.ª Liga mais de mês e meio após a última jornada que realizou, em função da disputa do Mundial'2022 e do adiamento do jogo com o Boavista, agendado inicialmente para o dia 28 de dezembro, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, e adiado para dia 9 de fevereiro.

O confronto entre Arouca e Estoril está marcado para as 15h30 de sábado, no Estádio Municipal de Arouca, com arbitragem de João Pinheiro (Braga).