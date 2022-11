Nélson Veríssimo: «Tentar que a primeira derrota do Benfica seja contra nós»

O Benfica lidera a Liga Bwin sem ter sofrido qualquer derrota em onze jornadas até ao momento realizadas e segue invicto na temporada - mas Nélson Veríssimo confia também nas possibilidades que a sua equipa tem para a disputa do resultado.

"Recebemos o líder da Liga em nossa casa mas independentemente disso, o jogo foi preparado da mesma forma. Sabemos que é um jogo com mais exposição em função do que clube que é. A abordagem e a preparação foram semelhantes aos jogos anteriores. Sabemos que vamos ter uma tarefa difícil. O nosso adversário está num momento muito bom no que são os resultados e as suas exibições, mas nós também acreditamos muito naquilo que fazemos. Se tivermos a mentalidade que temos tido nos últimos jogos, sabendo aquilo que temos de fazer, a defender e atacar, acreditamos plenamente que podemos causar dificuldades ao Benfica. Há vários aliciantes para este jogo: tentar que a primeira derrota do Benfica seja contra nós, o facto de sermos a primeira equipa a fazer um golo fora ao Benfica que ainda não sofreu nenhum golo. Existe uma série de aliciantes para este jogo para além da envolvência que o jogo tem. Reconhecemos qualidade e mérito ao adversário mas temos o foco na nossa qualidade enquanto equipa para o jogo de amanhã", frisou em conferência de imprensa o treinador dos canarinhos.

O Estoril recebe o Benfica este domingo, pelas 20:30, no Estádio António Coimbra da Mota, na 12.ª jornada da I Liga de futebol, com o objetivo de ser o primeiro conjunto a conseguir vencer os 'encarnados' na presente temporada. O árbitro nomeado para o jogo será Nuno Almeida, da associação do Algarve.