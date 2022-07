Nélson Veríssimo: «Vamos andar sempre a olhar para cima»

Nélson Veríssimo ainda nem tem um mês de trabalho no Estoril e ontem falou pela primeira vez da nova aventura. O treinador esteve no Canal 11 e revelou os objetivos para 2022/23. "Não vou falar de posições na tabela, nem quero pensar nisso, mas vamos andar sempre a olhar para cima, com ambição máxima. O objetivo é fazer uma época tranquila", garantiu, retirando assim ao plantel a pressão de melhorar o 9º lugar de 2021/22. Ou seja, melhorar a classificação não será uma obsessão para os jogadores.

O técnico revelou que depois de sair do Benfica pensava trabalhar no estrangeiro, mas gostou do projeto do Estoril. "Senti da parte das pessoas vontade de me receber e já sabia que é um clube bem organizado. Confirmámos isso nestes primeiros tempos", contou, falando também da forma como se encara uma troca como esta: "Um treinador tem de adaptar-se ao plantel que tem e tentar potenciar os jogadores, é isso que vamos tentar fazer... Em relação à pressão, claro que é diferente treinar um clube da dimensão do Benfica, mas a pressão existe sempre pois os resultados têm de aparecer." Isto prometendo algumas alterações, pois o Estoril terá novas dinâmicas, apesar de ter elogiado o trabalho de Bruno Pinheiro no clube. No jogo contra o Fulham a equipa sofreu dois golos de cantos e o técnico não escondeu a necessidade de melhorar. "Temos de trabalhar mais as bolas paradas, mas se há altura para se poder errar é agora", afirmou.