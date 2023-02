Nélson Veríssimo: «Vamos fazer um bom jogo e conseguir os três pontos»

O treinador do Estoril, Nélson Veríssimo, na antevisão ao jogo contra o P. Ferreira, a contar para a 21.ª jornada da Liga Bwin, disse que espera "um adversário que irá cria problemas".No entanto, o técnico dos canarinhos acredita que a equipa pode voltar às vitórias. "Temos de acreditar no que temos vindo a fazer enquanto processo. O caminho está definido e a equipa acredita nele. Estamos devidamente alinhados, sabemos aquilo que temos de fazer contra o P. Ferreira e acreditamos sinceramente que vamos fazer um bom jogo e conseguir os três pontos. É esse o nosso foco", garantiu.O defesa Pedro Álvaro também antevê uma partida complicada, mas vincou que equipa está unida e que ambiciona triunfar no António Coimbra da Mota. "Vamos jogar em casa e ambicionamos voltar às vitórias como fizemos no outro jogo em nossa casa. Vai ser um jogo difícil, como têm sido todos até agora, mas vamos lutar pelos três pontos. A equipa está confiante e mais unida do que nunca. Vamos em busca da vitória", atirou o central.O Estoril é 13.º, com 22 pontos, e vai medir forças com o P. Ferreira, último classificado, com nove pontos, amanhã, às 18 horas.Autor: Inês Cunha