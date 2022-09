Nélson Veríssimo: «Vizela é uma equipa bem montada»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O treinador do Estoril, Nélson Veríssimo, assinalou este domingo o respeito por um Vizela apostado em garantir "a primeira vitória em casa" no confronto entre os dois emblemas, para a Liga Bwin.

"É uma equipa bem montada e já com o treinador há algum tempo à frente da equipa, o que, em termos de estabilidade, é muito importante para o conhecimento das ideias de jogo", caracterizou Nélson Veríssimo, num vídeo de antevisão ao encontro referente à sexta jornada da Liga, no qual os canarinhos rumam a Vizela.

O treinador do Estoril mostrou-se preparado para as eventuais dificuldades que o Vizela poderá colocar aos canarinhos, dado que, salientou, "a vitória que tem foi na primeira jornada e num jogo que fizeram fora, com o Rio Ave". "Esperamos um Vizela à procura da primeira vitória em casa", vaticinou Veríssimo, que, ainda assim, deixou claro o propósito da equipa que comanda para o jogo marcado para segunda-feira.

O treinador do conjunto da Linha de Cascais deixou uma promessa bem vincada: "Vamos também à procura de pontuar, depois de não o termos conseguido no último jogo em casa, muito embora tenha sido com o Sporting", recordou Nélson Veríssimo.

Vizela e Estoril medem forças num jogo da sexta jornada da Liga Bwin marcado para segunda-feira, pelas 20H15, no Estádio do Futebol Clube de Vizela, no qual os dois conjuntos partilham a ambição de regressar aos triunfos.

O emblema minhoto apenas venceu na primeira jornada, na deslocação ao reduto do Rio Ave (1-0), ao passo que o clube da Amoreira foi derrotado pelo Sporting na jornada anterior (2-0) e pretende repetir o sucesso como forasteiro que alcançou na quarta ronda, em Paços de Ferreira (triunfo por 3-0).