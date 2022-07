Oficial: Bruno Pinheiro já não é treinador do Estoril

Já é oficial. Bruno Pinheiro não vai ser o treinador do Estoril na época 2022/23. Desde 2020 no comando dos canarinhos, o técnico pediu ontem uma reunião com a SAD e apresentou a demissão, por entender que está na altura de abraçar outro projeto. O pedido foi inicialmente rejeitado, mas a SAD acabou por aceitar.Em comunicado oficial, o Estoril informa a cessação do contrato do técnico, de 45 anos, desejando-lhe as maiores felicidades pessoais e profissionais.Ainda no mesmo comunicado, os canarinhos informam que o anúncio do novo treinador será feito em breve.sabe que Nélson Verríssimo, ex-Benfica, é um dos nomes em cima da mesa.