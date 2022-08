Oficial: Mexer reforça linha defensiva do Estoril

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O defesa central moçambicano Mexer é o mais recente reforço do Estoril, anunciou esta quarta-feira o clube da Linha nas redes sociais. Aos 33 anos, o defesa deixa o Bordéus, clube que representava desde 2019, e volta a Portugal, agora para representar os canarinhos por uma temporada.Além do Bordéus, o internacional moçambicano conta ainda com passagens pelo Desportivo Maputo, Sporting, Olhanense, Nacional e Rennes. Pela seleção moçambicana, regista três golos em 55 jogos.