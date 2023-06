Oficial: Ricardo Soares deixa Estoril

Ponto final. Ricardo Soares já não é treinador do Estoril. Disso mesmo deu conta o clube da Linha, em comunicado feito pelo presidente da SAD, Ignacio Beristain."Informamos que o treinador Ricardo Soares, bem como a sua equipa técnica, fizeram cessar a sua colaboração com a Estoril Praia - Futebol, SAD. Agradecemos todo o trabalho que foi realizado e compromisso demonstrado desde o primeiro dia, desejando-lhes as maiores felicidades pessoais e profissionais. A Estoril Praia - Futebol, SAD, já se encontra a projetar a próxima época de forma a atingirmos todos os nossos objetivos", pode ler-se no documento.Álvaro Pacheco, como Record já deu conta, é o nome que se perfila para a sucessão . Ricardo Soares deve prosseguir a carreira na China, ao serviço do Beijing Guoan.