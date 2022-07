Oficial: Tiago Gouveia é reforço do Estoril

O Estoril oficializou esta quarta-feira a contratação de Tiago Gouveia. O extremo português chega do Benfica por empréstimo de uma temporada, até 2023.Tiago Gouveia volta assim a encontrar-se com Nélson Veríssimo. O agora técnico do clube da Amoreira trabalhou com o jovem, de 21 anos, durante vários anos no Benfica B e foi o responsável por estreá-lo na equipa principal, na reta final da temporada passada. Lançou-o frente ao Marítimo, antes de lhe dar a titularidade com o P. Ferreira.Recorde-se que Tiago Gouveia se despediu ontem do Benfica , sublinhando os "cinco anos fantásticos" que passou de águia ao peito.