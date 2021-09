Patrick William acredita na vitória do Estoril frente ao Sporting

Patrick William foi um dos últimos reforços a chegar à Amoreira neste verão e o defesa-central, que se estreou a titular em Tondela, só tem elogios para o plantel do Estoril. "Temos uma equipa muito promissora, com excelente jogadores e jovens talentos que são dedicados e trabalham muito. Por isso merecemos estar na posição em que estamos", começou por referir o jogador, de 24 anos.

O brasileiro espera, frente ao campeão Sporting, dar continuidade aos bons resultados na Liga Bwin, em que os canarinhos são a grande surpresa, no 2º lugar, com quatro vitórias e um empate. "Temos um jogo difícil pela frente, contra um dos destaques do campeonato, mas jogamos em casa e queremos uma vitória", rematou.